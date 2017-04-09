انفجار في كنيسة مار مرقس بالإسكندرية

التحرير

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وقع انفجار بمحيط الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، اليوم الأحد.

وأفادت مراسلة "التحرير"، أن الانفجار وقع بمحيط الكنيسة بشارع كنيسة الأقباط بالقرب من محطة الرمل.

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يُشار إلى أن كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية، شهدت إجراءات أمنية وتأمينية مشددة تزامنًا مع زيارة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ لرئاسة القداس الإلهي احتفالاً بأحد السعف (أحد الشعانين)، لأول مرة منذ تنصيبه بطريركًا.

وانتقلت عربات الإسعاف ورجال الحماية المدنية إلى موقع التفجير.. وسنوافيكم بالتفاصيل