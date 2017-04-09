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عفت السادات: الأحداث الإرهابية الغادرة لن تنال من وحدة النسيج الوطني

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عفت السادات: الأحداث الإرهابية الغادرة لن تنال من وحدة النسيج الوطني عفت السادات: الأحداث الإرهابية الغادرة لن تنال من وحدة النسيج الوطني

التحرير

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استنكر الدكتور عفت السادات، المرشح لعضوية مجلس النواب عن دائرة «تلا -الشهداء»، الحادث الإرهابي المروع الذي استهدف كنيسة مار جرجس في مدينة طنطا بمحافظة الغربية.

وقال السادات، في بيان له اليوم الأحد، إن مثل هذه الأحداث الإرهابية الغادرة لن تنال من قوة ووحدة النسيج الوطني المصري، مؤكداً على وقوف جميع أبناء الشعب المصري مسلميه ومسيحييه صفا واحداً في مواجهة هذا الإرهاب الأسود.

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وأضاف «السادات: «أننا ماضون في طريقنا، وأن الأعمال الإرهابية التي تحدث هنا أو هناك لن تنال من عزيمتنا في تحقيق ذلك، والاستمرار في مكافحة الارهاب بكافة صوره وأشكاله، كما أكد على أن استهداف المواطنين الأبرياء ودور العبادة هو فعل آثم ترفضه كافة الديانات السماوية، وهو دليل قاطع على أن الإرهاب لا دين له.

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التحرير

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