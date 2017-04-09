قطر تدين انفجار كنيسة مارجرجس: نرفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع

القاهرة – (مصراوي):

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين، للتفجير الذي استهدف كنيسة بمدينة طنطا اليوم الأحد، وأسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص .

وجددت وزارة الخارجية القطرية -في بيان لها نشرته وكالة الأنباء القطرية الرسمية- التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع أو الأسباب.

وقدم البيان تعازي دولة قطر لذوي الضحايا وللشعب المصري، وتمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى.

ووقع انفجار صباح الأحد، داخل كنيسة مارجرجس بمدينة طنطا، أسفر عن سقوط 25 قتيلا وعشرات المصابين بينهم حالات حرجة.

وقال مصدر أمني رفيع المستوى، إن الانفجار وقع في تمام الساعة التاسعة وخمس دقائق صباحًا.

ورجح المصدر الذي طلب من مصراوي عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول الحديث لوسائل الإعلام، أن يكون الانفجار ناتج عن عبوة مزروعة داخل ساحة الصلاة.

وقال النائب العام المستشار نبيل صادق، إن فريقًا من النيابة العامة انتقل إلى موقع الانفجار للمعاينة.

وأمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتح مستشفيات القوات المسلحة لاستقبال مصابي الانفجار، حسمبا ذكرت قناة "أون لايف" الإخبارية".

وتوجه رئيس الوزراء شريف إسماعيل ووزير الداخلية إلى مدينة طنطا لتفقد موقع الانفجار