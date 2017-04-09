مصدر بالداخلية: انتحاري وراء تفجير الكنيسة

كتب ـ علاء عمران:

أكد مصدر مسئول أن التحريات الأولية تشير إلى أن انتحاريا يشتبه في تنفيذه حادث التفجير الذي وقع صباح اليوم الأحد بكنيسة مارجرجس بطنطا بمحافظة الغربية.

وأضاف المصدر المسئول وقال المصدر في تصريح لمصراوي، اليوم الأحد،، أنه جاري تحديد هوية الانتحاري ، وتفريغ الكاميرات للوقوف على ملابسات الحادث.

وقال مصدر أمني رفيع المستوى، إن الانفجار وقع في تمام الساعة التاسعة وخمس دقائق صباحًا.

ورجح المصدر الذي طلب من مصراوي عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول الحديث لوسائل الإعلام، أن يكون الانفجار ناتج عن عبوة مرزوعة داخل ساحة الصلاة.

وقال النائب العام المستشار نبيل صادق، إن فريقًا من النيابة العامة انتقل إلى موقع الانفجار للمعاينة.

وأمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتح مستشفيات القوات المسلحة لاستقبال مصابي الانفجار، حسمبا ذكرت قناة "أون لايف" الإخبارية".

وتوجه رئيس الوزراء شريف إسماعيل ووزير الداخلية إلى مدينة طنطا لتفقد موقع الانفجار.