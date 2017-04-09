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بالصور.. مدير أمن الجيزة يتفقد تأمين الكنائس في "حد الشعانين"

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مصراوي Masrawy

مدير أمن الجيزة يتفقد تأمين الكنائسمدير أمن الجيزة يتفقد تأمين الكنائس

مدير أمن الجيزة يتفقد تأمين الكنائس (2)مدير أمن الجيزة يتفقد تأمين الكنائس (2)

مدير أمن الجيزة يتفقد تأمين الكنائس (3)مدير أمن الجيزة يتفقد تأمين الكنائس (3)

مدير أمن الجيزة يتفقد تأمين الكنائس (4)مدير أمن الجيزة يتفقد تأمين الكنائس (4)

مدير أمن الجيزة يتفقد تأمين الكنائس (5)مدير أمن الجيزة يتفقد تأمين الكنائس (5)

مدير أمن الجيزة يتفقد تأمين الكنائس (6)مدير أمن الجيزة يتفقد تأمين الكنائس (6)

مدير أمن الجيزة يتفقد تأمين الكنائس (7)مدير أمن الجيزة يتفقد تأمين الكنائس (7)

كتب - محمد شعبان:

تفقد اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، اليوم الأحد، الخدمات الأمنية لعدد من كنائس المحافظة.

وشدد "العراقي" على يقظة القوات، وتوسيع دائة الاشتباه، والتصدي لكل حزم لكل من تسول له نفسه الخروج عن القانون.

وخلال جولته، أكد مدير أمن الجيزة، أنه لم يسمح بوقوع أي حادث من شأنه تعكير صفو احتفالات الأخوة الأقباط بـ"حد الشعانين".

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