بالصور.. مدير أمن الجيزة يتفقد تأمين الكنائس في "حد الشعانين"

كتب - محمد شعبان:

تفقد اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، اليوم الأحد، الخدمات الأمنية لعدد من كنائس المحافظة.

وشدد "العراقي" على يقظة القوات، وتوسيع دائة الاشتباه، والتصدي لكل حزم لكل من تسول له نفسه الخروج عن القانون.

وخلال جولته، أكد مدير أمن الجيزة، أنه لم يسمح بوقوع أي حادث من شأنه تعكير صفو احتفالات الأخوة الأقباط بـ"حد الشعانين".