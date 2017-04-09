مدير أمن كفر الشيخ لـ"مصراوي": تشديد الحراسات أمام الكنائس بعد أحداث طنطا

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن اللواء سامح مسلم، مدير أمن كفر الشيخ، اليوم الأحد، تشديد الحراسات الأمنية، أمام الكنائس، وتوسيع دائرة الاشتباه، في المترددين عليها، وبمحيطها، مع تكثيف القوات الأمنية، بمداخل ومخارج الكنائس، وذلك عقب أحداث انفجار كنيسة مار جرجس بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.

وأكد مدير أمن كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن المديرية استعانت بكافة التقنية الحديثة، لتأمين الكنائس، مثل إقامة بوابات إلكترونية بالكنائس أمام دخول وخروج المترددين عليها، وإجراء التفتيش الذاتي حال الاشتباه في أي شخص، وذلك ضمن خطة المديرية لتأمين أداء الأقباط لطقوس "أحد السعف".

وقال مسلم: "إن المديرية رفعت حالة الطوارئ منذ أيام، من خلال تواجد أمني مكثف بكافة الميادين، والطرق الرئيسية، وتشديد الحراسات على المنشآت المهمة والحيوية، وأوضح أن قوات الأمن المركزي، تشارك مع القوات النظامية، في عمليات التأمين".