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إجراءات أمنية مشددة بمحيط كنائس المنوفية بعد انفجار طنطا

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إجراءات أمنية مشددة بمحيط كنائس المنوفية بعد انفجار طنطا إجراءات أمنية مشددة بمحيط كنائس المنوفية بعد انفجار طنطا

مصراوي Masrawy

إجراءات أمنية مشددة بمحيط كنائس

المنوفية مروة فاضل:

كثفت قوات الأمن بالمنوفية إجراءاتها بمحيط كنائس المحافظة، عقب الانفجار الذي شهدته كنيسة مارجرجس بطنطا، وأسفر عن مقتل أكثر من 25 شخصا وإصابة العشرات.

وقال مصدر أمني بمديرية أمن المنوفية، إن قوات الشرطة تواصل تمشيط محيط الكنائس ومنع وقوف السيارات أمامها.

وأضاف لـ"مصراوي" أنه تمت زيادة الانتشار الأمني، وتكثيف المرور على خدمات الكنائس، من مساعدي مدير الأمن، لمتابعة الحالة الأمنية، وتوعية القوات بالوضع الراهن.

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