«تفرمل بمفردها وتتحدث مع أخرى».. أحدث تقنيات السلامة والأمان بالسيارات

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تتسابق الشركات العالمية المصنعة للسيارات فى تقديم أحدث التقنيات بسوق السيارات، خاصة تلك التى تتعلق بالقيادة الذكية وتوفير أقصى معايير وسبل الأمان والسلامة داخل الطرق، فى ظل الارتفاع الملحوظ بمعدلات الحوادث بالعديد من البلدان.

وتظل عوامل الأمان والسلامة إحدى أهم البنود التى تسعى كل شركة لإبرازها في الدعايا الخاصة بالإصدارات الجديدة، لاسيما وأنها باتت تحتل مكانة متقدمة ضمن أولويات الجمهور الذى يقبل على شراء السيارات الجديدة على مستوى العالم، وفى هذا السياق نستعرض أحدث معايير الأمان والسلامة المختلفة بالسيارات..

المكابح التلقائية

على غرار تلك التقنية المستخدمة بشكل رئيسي فى السيارات ذاتية القيادة، تم توسيع نطاق استخدام أسلوب أكثر تقدمًا من المكابح، بحيث يستطيع إيقاف المركبة بشكل كامل وتلقائى - حال تفعيله - فى الأوقات الحرجة والخطيرة، وذلك دون تدخل من العنصر البشري، ويمكن للسائق إلغاءه إن أراد.

حارة السير

انتشرت تقنية جديدة تتعلق بالتنبيه عند الخروج عن السير المنضبط فى الحارات المخصصة لذلك بالشوارع، حيث تصدر السيارة أصواتًا تشير إلى خروج السيارة عن الإطار المسموح، تفاديًا لتعرض حياة السائق والركاب لخطر التصادم مع السيارات فى حارات السير المجاورة.

اتصال السيارات

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وفرت شركة "كاديلاك" الأمريكية المتخصصة فى مجال صناعة السيارات الفارهة تقنية حديثة تتيح للسيارات المتصلة عبر شبكات الإنترنت تبادل الحديث وتبادل المعلومات بينها بشكل دقيق، وهو الأمر الذى قد يساعد السيارة فى إعطاء صورة واضحة استباقية للسائق عن حالة الجو والطقس ومعلومات الملاحة وغيرها.

المنطقة العمياء

يواجه العديد من السائقين مشكلة في رؤية بعض المناطق الجانبية التى لا يمكن إظهارها على المرايات الجانبية فيما يعرف باسم "المنطقة العمياء"، ونجحت العديد من الشركات في وضع كاميرات جانبية أكثر قدرة على رؤية تلك المناطق، وعرضها على شاشة أمامية للسائق وهو ما قد يجعله قادرًا على رؤية جميع جنبات الطريق بشكل أكثر أمانًا.

التقاطعات

أسهمت التكنولوجيا الحديثة في تزويد السيارات بمستشعرات دقيقة تتيح لها التعرف على الطرق المتقاطعة وتنبيه السائق بذلك قبل دخول سيارته فى هذه المنطقة، بل ومساعدته على استشعار جميع المخاطر والسيارات المتداخلة عن طريق الحساسات الدقيقة بجوانب السيارة.