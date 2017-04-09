شيماء مصطفى

حصل "اليوم السابع" على الصورة الأولى للمشتبه به فى تفجير محيط كنيسة مارجرس، بعد القبض عليه فى محيط الكنيسة.

أعلنت وزارة الصحة والسكان وفاة 21 مواطنا وإصابة 59 آخرين حتى الآن فى انفجار جسم غريب داخل كنيسة مار جرجس بشارع النحاس بطنطا بمحافظة الغربية.

وأشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، فى بيان اليوم إلى أنه تم نقل 13حالة وفاة إلى المستشفى الجامعى، و8 حالات وفاة إلى مستشفى المنشاوى العام، لافتا إلى أنه تم نقل المصابين إلى مستشفيات الجامعة والمنشاوى العام والمواساة والأمريكان، وجميعهم يتلقون العلاج اللازم.

المصدر : اليوم السابع