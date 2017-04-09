لماذا ينصح باستخدام الكريمات للمسنين بصفة خاصة؟

برلين (د ب أ) -

قال اختصاصي الأمراض الجلدية أولريش كلاين إن البشرة تصبح أكثر نحافة وجفافا مع التقدم في العمر، ومن ثم لا تجد الجراثيم صعوبة في مهاجمة البشرة.

وأضاف الطبيب الألماني أن الاستحمام يؤدي إلى فقدان البشرة للدهون، كما أن الماء يؤدي إلى انتفاخ الجلد، وبالتالي يصبح حاجز الحماية الطبيعي بالبشرة أكثر عُرضة للجراثيم.

ولتجنب ذلك، ينصح كلاين المُسنّين باستعمال زيوت الاستحمام والكريمات المرطبة، خاصة المستحضرات المحتوية على اليوريا أو السيراميد من أجل ترطيب البشرة، مع مراعاة أن تكون المستحضرات خالية من المواد الحافظة والمواد العطرية والبارابين، وذلك للحيلولة دون تعرض البشرة للجفاف أو التهيج.