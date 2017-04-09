بالرغم من أن المياه شفافة.. فلماذا إذن لون البحر أزرق؟

كتبت - هاجر حاتم:

تدرجات الألوان في البحر يجعل منه منظر رائع، خاصًة هذا اللون الأزرق السماوي، ولكن ألم تسأل نفسك من قبل من أين جاء هذا اللون بالرغم من أن لون المياه شفاف بالأساس؟

تصدر أشعة الشمس ضوءًا أبيضَ يحوي ألوانَ الطيف السبعة والتي يحدث لها انكسار بدرجة معينة عند اصطدام هذه الأشعة بالغلاف الجوي، وبما أنّ اللون الأزرق هو صاحب أقصر طول موجيّ من بين الألوان الأخرى، فيكون مصيره التشتّت والتبعثر أكثر من غيره من الألوان أثناء عبوره الغلافَ الجويّ، وبذلك يمكنه الانتشار في كلّ مكانٍ من الأرض، مُعطيًا السماء والبحر لونهما الأزرق، وفقًا لما ذكره موقع trtarabic.

فلماذا إذن هناك بعض البحار والمحيطات لا تحمل اللون الازرق؟

يعود هذا إلى الطحالب البحرية، والرواسب والأتربة الموجودة في البحار التي تعكس ألوانها على المياه.

لماذا يصبح لون السماء والبحر وقت الغروب؟

يعود ذلك إلى الأطوال الموجية وانكسارها، فحينما تغرب الشمس، تزداد المسافة بينها وبين الأرض وغلافها الجويّ، وبالتالي يصعب وصول اللون الأزرق ذو الطول الموجي القصير، ويصبح اللونان الأحمر والبرتقاليّ "الأطول بين الألوان السبعة"، هما الوحيدان القادران على اختراق الغلاف الجويّ، فتصبح السماء والبحر بألوانهما.