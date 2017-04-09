هل ترتكبين هذا الخطأ عند وضع أحمر الشفاه؟

ميونخ (د ب أ) -

ذكرت مجلة "إن ستايل" الألمانية أن بعض النساء يقعن في خطأ شائع عند وضع أحمر الشفاه، ألا وهو وضع اللون المختار على شفاه جافة ومتشققة، فتكون النتيجة ظهور الشفاه بمظهر سيء للغاية يعكس افتقار الشفاه للعناية الجيدة.

ولتجنب هذا المظهر، تنصح المجلة في موقعها الإلكتروني باستعمال مستحضر تقشير، وذلك لإزالة قشور الجلد الجافة. وبعد ذلك، يتم تطبيق بلسم الشفاه، وفي الخطوة الأخيرة يتم وضع أحمر الشفاه.