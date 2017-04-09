مصرع شخص وإصابة 20 في حادث سقوط منطاد بتركيا

أنقرة – (أ ش أ):

لقى شخص واحد مصرعه وأصيب 20 آخرون اليوم الأحد جراء سقوط منطاد هوائي في إقليم كبادوكيا بتركيا، كان يحمل على متنه عددا من السياح.

وأوضحت السلطات المحلية - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن رياحا قوية تسببت في سقوط المنطاد، ما أدى إلى مصرع سائح فرنسي، وإصابة سائحين فرنسيين اثنين، وسائحين اثنين من كولومبيا، بالإضافة إلى 16 سائحا تركيا.

وأكدت السلطات عدم وجود مواطنين روس بين المصابين، فيما تم نقل جميع الجرحى إلى أقرب المستشفيات لتلقي المساعدة الطبية اللازمة.