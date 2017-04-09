محافظ أسيوط يدين حادث تفجير مارجرجس بطنطا

أسيوط - أسامة صديق :

أدان المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، اليوم الأحد، العمل الإرهابي الآثم الذي تعرضت له كنيسة مارجرجس بمدينة طنطا، صباح اليوم الأحد، وأسفر عن استشهاد وإصابة عشرات المواطنين المصريين، مؤكدًا أن الإرهاب الغادر يستهدف الوطن بأقباطه ومسلميه وأن مصر لن تزداد كعادتها إلا قوة وتماسكًا أمام هذه الظروف .

ووجه محافظ أسيوط خالص العزاء والمواساة لأسر الشهداء داعيا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأكد أن القيادة السياسية للبلاد لديها تصميم قاطع بتعقب وملاحقة ومحاكمة كل من ساعد بأي شكل في التحريض أو التسهيل أو المشاركة والتنفيذ في هذا الأعمال الإرهابية الآثمة التي تتعرض لها البلاد.

وأضاف المحافظ: "شهداء اليوم مع من سبقوهم يساهمون بقوة في بناء وطن صلب ومتماسك ومتقدم ضد هذا الإرهاب الغادر الذي يستهدف وحدة شعب مصر".