الإسكندرية تستعين بـ"الترام" لحل أزمة إغلاق طريق الكورنيش

الإسكندرية – محمد عامر:

أعلنت هيئة النقل العام بالإسكندرية، اليوم الأحد، زيادة عدد وحدات الترام العاملة بمرفق ترام الرمل، من محطة فيكتوريا وحتي محطة الرمل، وذلك لمواجهة الزيادة في أعداد الركاب والتكدس المروري بعد إغلاق جزء من طريق الكورنيش بمنطقة مصطفى كامل.

من جانبه، قال اللواء خالد عليوة، رئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية: "إنه جرى تقليل فترات التقاطر بين الوحدات بالتنسيق مع إدارة المرور لإعطاء الأولوية لمرور القطارات على المزلقانات".

وأضاف رئيس هيئة النقل العام، في تصريحات صحفية له، أنه جرى تكثيف عدد أتوبيسات النقل العام العاملة على محور الكورنيش حتي أبو قير، وذلك بعد الزيادة الملحوظة في أعداد الركاب.

كانت إدارة مرور الإسكندرية، بدأت منذ صباح أمس السبت، تحويلات مرورية بالكورنيش بمنطقة مصطفى كامل، وذلك لإنشاء كوبري ضمن ما يُعرف بمشروع "سيتي سكوير".

وتتضمن التحويلات، السماح بالمرور في الاتجاهين بطريق الكورنيش بطول الطريق، ماعدا 400 متر فقط من تقاطع طريق الجيش مع مسرح السلام حتى المعسكر الروماني في الحارة القبلية فقط، ما أدى لتكدس مرور بطريق الكورنيش.