من أسيوط.. وزير الأوقاف يستنكر حادث تفجير كنيسة مار جرجس

أسيوط - أسامة صديق:

استنكر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الحادث الإرهابي الذي تعرضت له كنيسة مار جرجس بطنطا، صباح اليوم، وراح ضحيته أكثر من 25 شخصًا ونحو 50 مصابًا.

وقال "جمعة": "إن الإرهاب الغاشم الذي يستهدف بلادنا سنتكاتف جميعًا ضده لاقتلاعه من جذوره، وأن حماية الكنائس واجبة علينا كحماية المساجد".

جاء ذلك على هامش مشاركته، اليوم الأحد، في مؤتمر "خصائص اللغة العربية في ضوء التاريخ والعلم"، بمشاركة عدد من الدول العربية، والمقام بجامعة الأزهر فرع أسيوط.