بابا الفاتيكان يدين حادث تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا

كتبت- نسمة فرج:

أدان بابا الفاتيكان فرنسيس، حادث تفجير كنيسة مارجرجس، الذي وقع صباح اليوم الأحد، بطنطا، بحسب قناة "أون تي في" في نبأ عاجل.

وقع انفجار صباح الأحد، داخل كنيسة مارجرجس بمدينة طنطا، أسفر عن سقوط 26 قتيلا وعشرات المصابين بينهم حالات حرجة.

وقال مصدر أمني رفيع المستوى، إن الانفجار وقع في تمام الساعة التاسعة وخمس دقائق صباحًا.

ورجح المصدر الذي طلب من مصراوي عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول الحديث لوسائل الإعلام، أن يكون الانفجار ناتج عن عبوة مرزوعة داخل ساحة الصلاة.

وقال النائب العام المستشار نبيل صادق، إن فريقًا من النيابة العامة انتقل إلى موقع الانفجار للمعاينة.

وأمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتح مستشفيات القوات المسلحة لاستقبال مصابي الانفجار، حسمبا ذكرت قناة "أون لايف" الإخبارية".

وتوجه رئيس الوزراء شريف إسماعيل ووزير الداخلية إلى مدينة طنطا لتفقد موقع الانفجار.