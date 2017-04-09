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رئيس الوزراء يسلم "المطيري" دليل التصنيف المهني الوطني لعام 2017

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رئيس الوزراء يسلم "المطيري" دليل التصنيف المهني الوطني لعام 2017 رئيس الوزراء يسلم "المطيري" دليل التصنيف المهني الوطني لعام 2017

مصراوي Masrawy

مؤتمر العمل العربي

كتبت - نورا ممدوح :

سلم المهندس شريف  إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء اليوم الأحد، فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية ، دليل التصنيف المهني الوطني لعام 2017 طبقا للدليل الدولي 2008، وربطه بالتصنيف العربي المعياري، وتحديد مهام وواجبات لكل مهنة .

جاء ذلك عقب الجلسة الافتتاحية للدورة (44) لمؤتمر العمل العربي، الذي يعقد بالقاهرة، بمشاركة وزراء العمل وممثلي منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية في 21 دولة عضو في منظمة العمل العربية.

ويتكون الدليل من جزئيين، كل جزء يحتوي عي 10 أقسام في سابقة هي الأولي منذ إنشاءه، ويشمل الجزء الأول علي توصيف شامل لكل مجموعة مهنية تعلي مستوي الحد الرابع، وكذلك تكويد المهن بشكل متسلسل علي مستوي الحد السادس طبقا للتصنيف المعياري الدولي، الصادر في 2008، مع رقطهم بالتصنيف العربي المعياري،  الجزء الثاني فيشمل توصيف تفصيلي لمهام وواجبات كل مهنة في شكل نقاط يسهل استخدامها .

كما أهدى فايز المطيري مدير عام منظمة العمل العربية، درع المنظمة لرئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل، تقديراً لحضوره مؤتمر العمل العربي .

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مصراوي Masrawy

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