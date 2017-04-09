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وكيل الكنيسة الكاثوليكية: استهداف المسيحيين في الأعياد أصبح "اعتيادي"

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وكيل الكنيسة الكاثوليكية: استهداف المسيحيين في الأعياد أصبح "اعتيادي" وكيل الكنيسة الكاثوليكية: استهداف المسيحيين في الأعياد أصبح "اعتيادي"

مصراوي Masrawy

استهداف المسيحيين في الأعياد أصبح

كتب- أحمد الليثي:
قال هاني باخوم وكيل بطريركية الكنيسة الكاثوليكية، إن استقبال المسيحيين للأعياد بالتفجيرات الإرهابية أصبح أمرا اعتياديا.
وأضاف "باخوم" في تصريحات تليفزيونية لقناة "اكسترا نيوز"، صباح اليوم، الأحد، أن الإرهاب يريد إيصال رسالة مفادها "منع المسيحيين معنويا من أداء صلواتهم"، مشددا على أن الأمل لا يزال في دعم القيادات التي تحمي الوطن من آثام القتلة.

وطالب "باخوم" بتشكيل لجنة تضم كافة المؤسسات المختلفة إلى جانب كافة الكنائس على اختلاف طوائفها، لوضع رؤية للأزمة.
كان انفجار وقع صباح الأحد، داخل كنيسة مارجرجس بمدينة طنطا، أسفر عن سقوط 25 شهيدا وعشرات المصابين بينهم حالات حرجة.
وقال مصدر أمني رفيع المستوى، إن الانفجار وقع في تمام الساعة التاسعة وخمس دقائق صباحًا، ورجح أن يكون الانفجار ناتج عن عبوة مزروعة داخل ساحة الصلاة.
وقال النائب العام المستشار نبيل صادق، إن فريقًا من النيابة العامة انتقل إلى موقع الانفجار للمعاينة.
وأمر الرئيس عبد الفتاح بفتح مستشفيات القوات المسلحة لاستقبال مصابي الانفجار، حسبما ذكرت قناة "أون لايف" ".
وتوجه رئيس الوزراء شريف إسماعيل ووزير الداخلية إلى مدينة طنطا لتفقد موقع الانفجار.

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