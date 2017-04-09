التليفزيون المصري: ارتفاع عدد ضحايا انفجار كنيسة مارجرجس بطنطا إلى 25 قتيلًا

(مصراوي):

أعلن التليفزيون المصري، ارتفاع عدد ضحايا انفجار كنيسة مارجرجس بطنطا، والذي وقع صباح اليوم الأحد، إلى 25 قتيلًا، وعشرات المصابين.

وشهدت كنيسة مارجرجس بطنطا، صباح الأحد، انفجارًا أسفر عن سقوط 25 قتيلًا وعشرات المصابين بينهم حالات حرجة.

وقال مصدر أمني رفيع المستوى، إن الانفجار وقع في تمام الساعة التاسعة وخمس دقائق صباحًا.

فيما رجح المصدر - الذي رفض ذكر اسمه لأنه غير مخول الحديث لوسائل الإعلام - أن يكون الانفجار ناتج عن عبوة مرزوعة داخل ساحة الصلاة.

وقال النائب العام المستشار نبيل صادق، إن فريقًا من النيابة العامة انتقل إلى موقع الانفجار للمعاينة.

وأمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتح مستشفيات القوات المسلحة لاستقبال مصابي الانفجار، حسبما ذكرت قناة "أون لايف" الإخبارية.

وتوجه رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزير الداخلية إلى مدينة طنطا لتفقد موقع الانفجار.