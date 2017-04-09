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وزير الداخلية يوجه بفتح عيادات مستشفى الشرطة بالغربية

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وزير الداخلية يوجه بفتح عيادات مستشفى الشرطة بالغربية وزير الداخلية يوجه بفتح عيادات مستشفى الشرطة بالغربية

مصراوي Masrawy

وزير الداخلية يوجه بفتح عيادات مستشفى الشرطة

كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

وجه اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية بفتح عيادات مستشفى الشرطة بالغربية لتقديم أوجه الرعاية الطبية للمصابين في حادث كنيسة طنطا وتوجيه طواقم طبية للمعاونة في سرعة إسعاف المصابين .
وقع انفجار صباح الأحد، داخل كنيسة مارجرجس بمدينة طنطا، أسفر عن سقوط 21 قتيلا وعشرات المصابين بينهم حالات حرجة.

وقال مصدر أمني رفيع المستوى، إن الانفجار وقع في تمام الساعة التاسعة وخمس دقائق صباحًا.

ورجح المصدر الذي طلب من مصراوي عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول الحديث لوسائل الإعلام، أن يكون الانفجار ناتج عن عبوة مرزوعة داخل ساحة الصلاة.

وقال النائب العام المستشار نبيل صادق، إن فريقًا من النيابة العامة انتقل إلى موقع الانفجار للمعاينة.

وأمر الرئيس عبد الفتاح بفتح مستشفيات القوات المسلحة لاستقبال مصابي الانفجار، حسمبا ذكرت قناة "أون لايف" ".

وتوجه رئيس الوزراء شريف إسماعيل ووزير الداخلية إلى مدينة طنطا لتفقد موقع الانفجار.

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مصراوي Masrawy

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