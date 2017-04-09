«فيسبوك بيسعدني» و«مابحبش الراجل الطفس».. ماذا قالت فيفي عبده لـ«3 في 1»

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حلّت الفنانة فيفي عبده ضيفة على برنامج "تلاتة في واحد" الذي تقدمه الفنانة شيماء سيف عبر فضائية "DMC" وأدلت بمختلف التصريحات عن حياتها الشخصية والفنية، ويرصد "التحرير- لايف" أبرز ما قالته بالحلقة.

1- عندى عقدة من تعدد الزوجات

صرّحت فيفي قائلة: "مقدرش أبقى الزوجة الثانية، أنا عندي عقدة من الراجل اللي يتجوز أكتر من واحدة، عشان أبويا كان متجوز 2".

2- أحلى هدية في حياتي أولادي

سألتها شيماء عن أغلى هدية استقبلتها على قلبها، فجاء ردها: "أحلي هدية في حياتي هم أولادي".



3- بحب تحية كاريوكا وشارباها جدًّا

كشفت فيفي عبده خلال الحلقة عن حبها للراقصة تحية كاريوكا مؤكدة أنها كانت تحلم بأن تصبح مثلها، وأضافت: "أنا بحب تحية وشارباها جدًّا".

4- عمري ما ضربت ولادي

حكت فيفي عبده عن ضرب والدتها لها ولأخواتها، قائلة: "لما حد من إخواتي كان يعمل حاجة غلط أمي كانت تضربنا كلنا على أساس السيئة تعم"، لافتة إلى أنها لا تستخدم هذا الأسلوب في التربية مع أبنائها كونهم مطيعين، وأضافت: "مابحبش أضرب أولادي خالص"، وأشارت إلى أن لديها 5 شقيقات من والدتها، و4 أشقاء وأختان من زوجة أبيها.

5- الرقص مش مهنة

أبدت فيفي عبده رأيها في بعض الراقصات اللاتي يتخذونه مجرد مهنة، قائلة: "كتير المفروض يشتغلوا أى حاجة غير الرقص"، وروت عن موقف طريف حدث بينها وبين إحدى معجباتها التى أرادت الالتحاق بمهنة الرقص اقتداء بها حتى تصبح الحجة أمام أسرتها وجيرانها وتبدي سببًا لرجوع المنزل متأخرًا، معلقة: "طب وأنا ذنبي إيه؟".

عبّرت أيضًا عن وجهة نظرها بخصوص الراقصات الأجانب، قائلة: "دول بيلعبوا جمباز مش بيرقصوا.. الرقص إحساس ومزيكا مش شمال ويمين وجمباز".

6- مابحبش الراجل الطفس

أعربت فيفي عبده عن كرهها لنوع معين من الرجال، قائلة: "مبحبش الراجل الطفس في الستات.. إنما في الأكل براحته بس أنا مبحبش الراجل اللي عنده كرش".

7- صافيناز شارباني جدًّا

رفضت فيفي عبده أن تعطى رأيها فى الراقصات الموجودات على الساحة بعدما خيرتها شيماء مذيعة البرنامج بين "صافيناز وآلاء كوشنير وسما المصري"، مكتفية بالتحدث عن صافيناز قائلة: "بتحبني جدًّا وشارباني أوى".

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8- بحب توفيق عكاشة لأنه على طبيعته

اختارت فيفي الإعلامي توفيق عكاشة لتقديم برنامج معها افترضته شيماء سيف، وكشفت عن سبب اختيارها إياه قائلة: "أنا بحب عكاشة لأنه على طبيعته وعسل".

9- مليش منافس في ساحة الرقص

قالت فيفي عبده: " انا ماليش منافس في ساحة الرقص أنا One Alone.. أنا أثبت وجودي.. ولسه زي ما أنا الناس هي اللي بتتغير".

10- باتمنى الناس ماتنساش الجميل

ردت فيفى عبده على سؤال وجهته لها شيماء عن الأشخاص الذين تدين لهم بالفضل في دخولها عالم الفن والرقص، واكتفت بالإجابة عن السؤال بقولها: "بتمنى إن الناس ماتنساش الجميل.. دايمًا اللي حد يعمل فيه جميل لازم يخليه فوق راسه ومينساهوش".

11- أكتر حاجة تبسطني لما أبقى على فيسبوك

أوضحت فيفي أن أكثر ما يسعدها فيديوهات الـ"أون لاين" على موقع فيسبوك، وقالت: "آخر حاجة عملتها أون لاين من البيت يوم رأس السنة ومتابعيني بعتولي على "السوشيال ميديا" أنهم مش عارفين يشاهدوا الفيديوهات بسبب موسم الامتحانات.. بعد كده حصلت حالة وفاة زوج بنتي معرفتش أطلع أون لاين تاني".

12- دنيا ممكن تعمل مسرح استعراضي

قالت فيفي عن دنيا سمير غانم: "فنانة حتى النخاع.. ابن الوز عوام.. وممكن تعمل مسرح استعراضي".

13- أتمنى المصريين ينتبهوا لثروتهم

عبّرت فيفي عن أمنيتها قائلة: "أتمني الشعب المصري يفوق عن الثروة اللي معاه ومصر أم الدنيا".

14- هند رستم من زمن "الطبيعي"

تحدثت فيفي عن الفنانو هند رستم قائلة: "هند من الزمن اللي مكانش فيه "صناعي" ولا تجميل كان كلهم على طبيعتهم.. دلوقتي ممكن الراجل يبقى ست زي القمر".