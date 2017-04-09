«الكاميرات هتجيبكم يا كفرة».. تعليقات المشاهير على تفجير كنيسة «مارجرجس»

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شهدت محافظة الغربية اليوم الأحد أحداثًا مؤسفة إثر انفجار قنبلة استهدفت كنيسة "مارجرجس" بمنطقة أبي النجا في طنطا، وأسفر التفجير عن مقتل 21 شخصًا وإصابة 59 آخرين.

وأدان العديد من المشاهير الحادث الذي وصفوه بـ"الإرهابي"، ووقع تزامنًا مع احتفال المسيحيين بـ"أحد السعف"، وتستعرض "التحرير- لايف" أبرز تعليقاتهم فى التقرير التالى..

1- إليسا

عبرت المطربة اللبنانية إليسا عن أسفها الشديد تجاه هذا الحادث، فقالت عبر حسابها الشخصي على "تويتر": "الهجوم الإرهابي في مصر تركني بدون كلمات.. لماذا يقوم أحد على الأرض بقتل الأشخاص الذين يصلون من أجل السلام في كنيسة مقدسة؟".

2- ميس حمدان

الفنانة الأردنية "ميس حمدان" أدانت تفجير كنيسة "مارجرجس" عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر"، قائلة: "ربنا يرحم كل اللي ماتوا ويشفى كل اللي مصاب في انفجار #طنطا".

3- نجيب ساويرس

عبر رجل الأعمال الشهير "نجيب ساويرس" عن استيائه الشديد من تلك الأحداث عبر "تويتر"، قائلًا: "يا جبناء هتروحوا من ربنا فين.. ان شالله الكاميرات هتجيبكم يا كفرة!".

وأضاف "ساويرس" في تغريدات أخرى عبر "تويتر: "تفجير كنيسة طنطا عمل ارهابى جبان قام به مجرم ارهابى كافر مثواه جهنم وبئس المصير"، وتابع: "لن تكون اخر العمليات الارهابية لان الدولة تحارب الارهابيين ولا تحارب الفكر الارهابى وهو اساس المشكلة و تترك شيوخ الفكر الإرهابى لنشره".

4- أحمد جمال

علّق المطرب "أحمد جمال" على تفجير الكنيسة قائلًا: "انفجار طنطا.. مفيش كلام يتقال.. حسبي الله و نعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل".

5- فاطمة ناعوت

عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، قالت الكاتبة والحقوقية "فاطمة ناعوت": استهداف الكنائس والمسيحيين بيصلوا أوقات أعيادهم مش إرهاب.. دي خسّة وحقارة وانحطاط أخلاق ووضاعة وسفالة ووطيان".

6- مي سليم

قدمت المطربة "مي سليم" تعازيها لأسر ضحايا تفجير كنيسة "مارجرس" بطنطا، وقالت عبر "تويتر": "خالص التعازي لي عائلات المتوفين في انفجار #طنطا وربنا يشفي المصابين ويرجعوا لأهلهم.. وربنا يحفظ البلد من كل شر".

7- عمرو دياب

أبدى الهضبة عمرو دياب حزنه الشديد من حادث تفجير الكنيسة، وقال عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "خالص عزائي للشعب المصري ولأهالي شهداء كنيسة مارجرجس، وتمنياتي بالشفاء العاجل لجميع المصابين".



8- جمال عيد

عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، علّق الناشط السياسي "جمال عيد" على أحداث الكنيسة، قائلًا: "الارهاب الأسود يخطف الحياة والبهجة، مجرد لصوص مرضى ولكنهم لن ينتصروا".

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9- سما المصري

أبدت الفنانة "سما المصري" استيائها من تلك الأحداث عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، قائلة: "حسبنا الله ونعم الوكيل....ذنبهم ايه الناس اللي رايحه تصلي وتدخل بيت ربنا؟؟ الدين لله والوطن للجميع...استفادوا ايه الارهابيين من كل الدم دا؟؟نصروا الاسلام كده يعني؟؟؟ الرسول(ص)اوصانا باقباط مصر خيرا ليه كده؟؟ربنا ينتقم من كل واحد حرم ام ولا اب من ضناه ولا حرم ابن من ابوه او امه.....وكل دا بيزيدنا قوه وتماسك....يارب احمي مصر وشعب مصر....وانا لله وانا اليه راجعون".



10- محمود العسيلي

المطرب "محمود العسيلي" أعرب عن حزنه من أحداث طنطا عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، قائلًا: "خلاص الواحد مبقاش عارف يقول ايه !! ربنا يرحمهم و يصبر أهليهم .. الحاجةالوحيدة اللي اقدر اقولها إن ربنا افتكرهم و هما بيصلوا #شهداء_طنطا #مصر".

11- خالد النبوي

عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، كتب الممثل "خالد النبوي": "عصر ظلام ممتد جميعنا فيه = صفر".



12- أحمد العسيلي

بكلمات حزينة، عبر الكاتب أحمد العسيلي عبر حسابه الشخصي على "تويتر" عن استياءه من حادث تفجير كنيسة "مارجرجس"، قائلًا: "دمٌ مخلوطٌ بالترانيم.. صلواتٌ وصراخٌ وحيرةٌ في العيون.. مَن قلوبهم مَرضيّةٌ يرضوا.. مَن قلوبهم غُلفٌ يفرحون!.. الربُّ يسمعُ ويرى.. وعيسى ومحمدُ يَبكون".

13- يوسف الحسيني

قال الإعلامي "يوسف الحسيني" عبر "تويتر": "بدأ اسبوع الآلام بتفجير كنيسة #مارجرجس في #طنطا ،المسيح يصلب من جديد ... و تدمع عيون العذراء دما يغرق أغصان الزعف!!".

14- سلمى صباحي

الفنانة والإعلامية "سلمى صباحي" أعربت عن حزنها تجاه الحادث، قائلة: "لا حول ولا قوة الا بالله.. يا رب انتقم من المعتدين.. في كل مكان".



15- نيكول سابا

الفنانة اللبنانية "نيكول سابا"، نعت ضحايا تفجير كنيسة "مارجرجس" بطنطا، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، قائلة: "الله يرحم الارواح الي راحت اليوم #أحد_الشعانين في #انفجار #كنيسة_مار_جرجس #طنطا #مصر".

16- محمد رمضان

قدّم الفنان محمد رمضان تعايزه لأسر الضحايا عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، قائلًا: "خالص التعازى لكل أخواتى وأهلى المسيحيين بسبب هذا الحادث الإرهابي المؤسف. #طنطا #محمد_رمضان".