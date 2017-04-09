إنريكي يفتح النار على التحكيم الإسباني

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هاجم الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق برشلونة، طريقة إدارة التحكيم الإسباني، والتي تسببت في خسارة فريقه أمس السبت أمام مالاجا، حيث شهدت المباراة طرد نيمار دا سيلفا لاعب الفريق.

وفاز مالاجا، على البلوجرانا بهدفين مقابل لا شىء، في المباراة التي جمعتهما على ملعب لا روزاليدا، لحساب الأسبوع 31 من الدوري الإسباني "الليجا"، ليتجمد رصيد الفريق الكتالوني عند النقطة 69 في مركز الوصافة، وبفارق 3 نقاط عن المتصدر ريال مدريد.

وقال إنريكي، في تصريحات نقلها موقع «فور فور تو»: «أعتقد أن تفسير الأمر الذي يستحق إشهار البطاقة الصفراء في وجه اللاعب، هو أمر خاص جدًا».

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وأضاف: «علينا أن نكون حذرين جدًا في بعض المباريات، لأنه كان يوجد تدخلات قوية، ولم يتم إظهار البطاقة الصفراء، على الرغم من كونها تستحق وبشكل واضح، ولكن ربط أربطة الحذاء يجلب لك البطاقة».

وتابع: «إنه أمر غريب أن يحصل الفريق الذي لا يلعب بخشونة، على بعض البطاقات الصفراء بشكل غامض، وبالأخص عندما يقوم الخصم بالعديد من الأخطاء، ولكن لا يحصل لاعبوه على بطاقات صفراء».

يذكر أن نيمار تلقى البطاقة الحمراء، بعد إنذارين أولهما كان بسبب ربطه لحذائه، والآخر لتدخله القوي على لاعب مالاجا، ليُطرد قبل 25 دقيقة من نهاية المباراة، ويُصعب الأمور على فريقه.