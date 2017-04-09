صلاح ضيفًا على بولونيا.. والتاريخ ينصف نابولي أمام لاتسيو

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تستضيف الملاعب الإيطالية، اليوم الأحد، منافسات الأسبوع 31 من الدوري الإيطالي "الكالتشيو"، والذي ينذر بمواجهات من العيار الثقيل، يعد أبرزها اللقاء الذي سيجمع روما مع بولونيا، وميلان مع باليرمو، وكروتوني والإنتر، وأخيرًا لاتسيو ونابولي.

في المباراة الأولى يحل روما ضيفا ثقيلا على بولونيا، على ملعب ريناتو دال آرا، ويدخل الذئاب اللقاء بقيادة المدرب الإيطالي لوتشيانو سباليتي، باحثين عن الفوز، في محاولة لتعويض الخروج المهين على يد لاتسيو في كأس إيطاليا.

كما يأمل المحترف المصري محمد صلاح، في استمرار مسلسل تألقه في الآونة الأخيرة، بقيادة فريقه نحو فوز هام يعزز به روما وصافته في ترتيب جدول الدوري، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 68 نقطة، من 30 مباراة، بواقع 22 فوزًا، وتعادلين، و6 خسائر، وسجلوا 66 هدفًا، واستقبلت شباكهم 26 هدفًا.

فيما يُمني بولونيا نفسه في الخروج بأكبر نتيجة إيجابية ممكنة، بعد خسارته الجولة الماضية أمام فيورنتينا بهدف نظيف، تجمد فيه رصيده عن النقطة 34 نقطة، في المركز الـ14، من 30 مباراة لعبها بواقع 9 فوز، و 7 تعادلات، و14 خسارة، وسجل لاعبوه 29 هدفًا واستقبلت شباكهم 43 هدفًا.

أما عن المواجهات بين الفريقين، فبولونيا لم يربح سوى مباراة وحيدة في آخر 16 مباراة لعبها مع روما في السيريا اي، وانتهت حينها المباراة بفوز بولونيا 3-2 في سبتمبر 2012.

الجيالوروسي سجل في آخر 26 مباراة جمعته ببولونيا، بواقع 53 هدفًا، كما استطاع الذئاب المحافظة على شباكهم نظيفة في أربعة من أصل آخر 6 لقاءات جمعتهم ببولونيا في الدوري الإيطالي.

ويواصل روما سلسلة اللا تعادل، حيث يدخل هذا اللقاء ولم يتعادل في آخر 19 لقاء له في الكالتشيو، حيث فاز في 15 وخسر 4، في حين أن بولونيا قد خسر أربع مرات متتالية على أرضه ولم يسجل فيهم سوى هدف وحيد.

وفي لقاء آخر يحل باليرمو ضيفًا على ميلان، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب سان سيرو، وبقيادة تحكيمية من الحكم ماركو دي بيلو، حيث يدخل ميلان اللقاء وعينه على الفوز، بعد تعادله في اللقاء الماضي أمام بيسكارا، بهدف لكل فريق.

ويحتل ميلان المركز السابع برصيد 54 نقطة، جمعهم من 30 مباراة، بواقع 16 فوزًا، و6 تعادلات و8 خسائر، وسجل لاعبوه 43 هدفًا، واستقبلت شباكهم 33 هدفًا حتى الآن.

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فيما يأمل باليرمو في تعويض خسارته الجولة الماضية أمام كالياري بثلاثية مقابل هدف، ومحاولة قنص فوز هام من عرين الميلان، ويحتل باليرمو المركز 19 وقبل الأخير برصيد 15 نقطة، من 30 مباراة، لم يفز سوى في 3 مباريات، وتعادل في 6 وخسر 21 حتى الآن وسجل 25 هدفًا، واستقبلت شباكه 63 هدفًا.

وفي مباراة أخرى يعلب الإنتر أمام كروتوني على ملعب إيزيو سكيدا، حيث يدخل الإنتر اللقاء وعينه على الفوز بعد خسارته الجولة الماضية أمام سامبدوريا بهدفين مقابل هدف. واحتلاله المركز السادس في ترتيب جدول الدوري برصيد 55 نقطة.

في المقابل يدخل كروتوني اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعد فوز الجولة الماضية على كييفو فيرونا بهدفين مقابل هدف، واحتلاله للمركز الـ18 برصيد 17 نقطة.

أما في قمة هذا الأسبوع من الدوري الإيطالي فيلتقي نابولي مع نظيره وغريمه لاتسيو، في المباراة التي ستجمعهم على ملعب الأولمبيكو، ويدخل الفريقان اللقاء وعيناهما على الفوز ولا بديل غيره.

حيث يحتل نابولي المركز الثالث برصيد 64 نقطة، من 30 مباراة، بواقع 19 فوزًا، و 7 تعادلات و4 خسائر، وسجل 69 هدف كأكثر فرق الكالتشيو تسجيلا للأهداف، واستقبلت شباكه 33 هدفًا.

فيما يحتل لاتسيو المركز الرابع مباشرة خلف نابولي برصيد 60 نقطة، من 30 مباراة، 18 فوزًا، و 6 تعادلات و6 خسائر، وسجلوا 52 هدفًا واستقبلت شباكهم 31 هدفًا حتى الآن.

ولكن يبدو أن حظوظ نابولي أوفر هذه المرة، حيث لم يستطع لاتسيو الفوز عليهم سوى مرة وحيدة في أخر 9 لقاءات جمعت بين الفريقين، إنتهى اثنان منهم بالتعادل، كما استقبلت شباك لاتسيو 24 هدفًا من البارتينوبي خلال هذه اللقاءات.

كما خسر لاتسيو أخر 3 لقاءات لهم في الدوري على أرضهم أمام نابولي، في المقابل فإن البارتينوبي لم يخسروا في آخر 5 لقاءات متتالية خارج أرضهم أمام أيا من فرق الكالتشيو، واستطاعوا تسجيل الأهداف في جميع هذه اللقاءات.