«كوتينيو» يحطم رقمًا قياسيًا.. البرازيليون الأكثر تسجيلًا في «البريمير ليج»

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أصبح فيليب كوتينيو، صانع ألعاب ليفربول الإنجليزي، أفضل هداف برازيلي في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، وذلك بفضل هدفه أمس في مرمى ستوك سيتي، في المباراة التي انتهت بفوز الريدز (2-1)، ضمن مباريات الجولة الـ32 من المسابقة.

وكان كوتينيو، عادل رقم مواطنه جونينيو باوليستا، (29 هدفًا في البريمير ليج)، ضد بورنموث في الأسبوع الماضي، لكنه تمكن من تحطيم الرقم القياسي بتسجيله الهدف الـ 30 له في المسابقة على ملعب بريطانيا ضد ستوك، أمس السبت.

وتشير الأرقام إلى أن جونينيو باوليستا، لاعب ميدلزبره السابق، سجل 29 هدفًا في 125 مباراة له في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، لكن كوتينيو سجل الـ 30 هدفًا في سبع مباريات أقل وبالتحديد في 125 مباراة.

وحل أوسكار لاعب تشيلسي السابق والمنتقل حديثًا للدوري الصيني في المركز الثالث بتسجيله 21 هدفًا في 131 مباراة، ثم جاء في المركز الرابع لاعب ليفربول الحالي روبيرتو فيرمينيو بتسجيله 20 هدفًا في 61 مباراة.

فيما جاء المركز الخامس من نصيب المعتزل جيلبرتو سيلفا، لاعب خط وسط آرسنال السابق، بتسجيله 17 هدفًا في 170 مباراة، وحل راميرس لاعب تشيلسي السابق في المركز السادس بتسجيله 17 هدفًا في 159 مباراة، وهو نفس عدد الأهداف التي سجلها ويليان لاعلب البلوز الحالي لكن في 121 مباراة، ليقتنص المركز السابع.

من جانبه حل جيوفاني ديبيرسون ماوريسيو، في المركز الثامن بتسجيله 14 هدفًا في 79 مباراة، وجاء إيلانو صانع ألعاب مانشستر سيتي سابقًا، في المركز التاسع بنفس عدد الأهداف ولكن في 62 مباراة، فيما جاء المركز العاشر من نصيب روبينيو بنفس عدد الأهداف ولكن في 41 مباراة.

وفيما يلي قائمة اللاعبين البرازيليين الأكثر تسجيلًا في تاريخ «البريمير ليج»:

1- كوتينيو سجل 30 هدفًا في 132 مباراة.

2- جونينيو سجل 29 هدفًا في 125 مباراة.

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3- اوسكار سجل 21 هدفًا في 131 مباراة.

4- فيرمينيو سجل 20 هدفًا في 61 مباراة.

5- جيلبرتو سيلفا سجل 17 هدفًا في 170 مباراة.

6- راميرس سجل 17 هدفًا في 159 مباراة.

7- ويليان سجل 17 هدفًا في 121 مباراة.

8- جيوفاني سجل 14 هدفًا في 79 مباراة.

9- إيلانو سجل 14 هدفًا في 62 مباراة.

10- روبينيو سجل 14 هدفًا في 41 مباراة.