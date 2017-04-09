مورينيو يبحث عن ظهير أيسر «كامل» هذا الصيف

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ذكرت تقارير صحفية عالمية، أن جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، لن يتعاقد مع ظهير سيلتيك الشاب "كيرن تيرني" بديلًا لـ الظهير الحالي لوك شو، بل سيبحث عن ظهير أكثر خبرة.

وقالت صحيفة «ريكورد سبورت»، إن أولوية مورينيو هي التعاقد مع ظهير أيسر معروف وجاهز وبإمكانه الدخول في التشكيلة دون حاجة لفترة تأقلم وتكيّف.

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ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي، برصيد 54 نقطة، متساويا مع آرسنال صاحب المركز الخامس، فيما يتبقى للفريقين مباراتين مؤجلتين.

يذكر أن مورينيو لم يبرم سوى 4 صفقات الصيف الماضي، (زلاتان إبراهيموفيتش من باريس سان جيرمان - بول بوجبا من يوفنتوس - إريك بايلي من فياريال - هنريك مختاريان من بوروسيا دورتموند) ويأمل في تعزيز مركز الظهيرين هذا الموسم.