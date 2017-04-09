بالصور| ارتفاع عدد ضحايا تفجير «مارجرجس» لـ 22 قتيلا و 43 مصابا

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الغربية محمد عباس

ارتفع عدد ضحايا تفجير كنيسة مارى جرجس بمدينة طنطا، إلى 25 قتيلا، وما يزيد عن 43 مصابا، بينهم سيدات وأطفال، وسادت حالة من فزع ورعب فى كافة أرجاء المدينة.

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وأكد الدكتور محمد الشبيني، مدير مستشفى الطوارئ الجامعى، أن المستشفى استقبل 14 قتيلا و31 مصابا جراء التفجيرات، موضحا إن سيارات الإسعاف نقلت المصابين إلى المستشفى عقب التفجير الإرهابى وجار اسعافهم، بينما استقبل مستشفى المنشاوى العام 8 قتلى و 13 مصابا، بينهم حالات خطرة فى غرف العمليات والعناية المركزة، ليصبح إجمالى الضحايا 22 قتيلا و 43 مصابا، بخلاف المصابين الذين استقبلتهم المستشفيات الخاصة.

وكان إرهابيون زرعوا عبوة ناسفة داخل مبنى كنيسة مارى جرجس من الداخل، وانتقلت الأجهزة الأمنية والشرطة العسكرية، وتم نقل المصابين للمستشفى العام.