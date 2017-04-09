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برلماني: انفجار كنيسة مار جرجس يخالف تعاليم كافة الأديان السماوية

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برلماني: انفجار كنيسة مار جرجس يخالف تعاليم كافة الأديان السماوية برلماني: انفجار كنيسة مار جرجس يخالف تعاليم كافة الأديان السماوية

التحرير

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استنكر النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب عن دائرة الشرابية والزاوية الحمراء، الأعمال الإرهابية التي استهدفت كنيسة مارى جرجس، بمحافظة الغربية، مما أدى لاستشهاد 26 شخصًا وإصابة أكثر من 50 آخرين حتى الآن.

وأضاف وطني، في بيان اليوم الأحد، أن ما حدث استمرار لمسلسل استهداف دور العبادة لنشر الفوضى، عقب التفجير الأخير للكنيسة البطرسية بالعباسية خلال الشهور الماضية، مؤكدًا أن الإسلام برئ من تلك الأعمال الإرهابية الخسيسة التي تخالف تعاليمه وقيمه وكافة الأديان السماوية.

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وقدم عضو مجلس النواب، خالص التعازي لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ولأسر الضحايا وللشعب المصرى، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

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التحرير

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