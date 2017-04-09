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مجلس الوزراء: انفجار كنيسة مارجرجس يدل على «يأس» الإرهابيين

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مجلس الوزراء: انفجار كنيسة مارجرجس يدل على «يأس» الإرهابيين مجلس الوزراء: انفجار كنيسة مارجرجس يدل على «يأس» الإرهابيين

التحرير

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أكد أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن تفجير كنيسة مارجرجس، عمل إرهابي خسيس، لن ينال من عزيمة الوطن، مقدمًا التعازي لأهالي وأسر الضحايا والمصابين جراء الانفجار.

وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج «إكسترا نيوز»، اليوم الأحد، إن رئيس الوزراء شريف إسماعيل، في طريقه متوجهًا إلى موقع الحادث، من أجل تفقد حادث الانفجار.

وأشار إلى أن هناك جهودا حثيثة من جنود القوات المسلحة والشرطة، لمكافحة الإرهاب في كل ربوعه، موكدًا أن الدولة نجحت في مكافحة الإرهاب، وأبناؤنا من الجنود دفعوا ثمنًا باهظًا لهذه الحرب باستشهادهم في معاركهم أمام الإرهابيين.

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ووجه رسالة للإرهابيين، قائلًا: «رسالتكم سلبية، والشعب المصري واع ويعلم تماما مخاطر الإرهاب، ولا شيء يمكن أن يوثر على وحدتنا الوطنية، مسلمين ومسيحيين.. الإرهابيون يعيشون في عزلة وحالة من اليأس وتصرفاتهم اليائسة لن تجدي نفعًا على الإطلاق».

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التحرير

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