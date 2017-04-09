الخولى: «العلاقات الخارجية» ستناقش موقف مصر إزاء الضربة العسكرية الأمريكية لسوريا غدًا

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قال النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعاً صباح غدا الاثنين، وذلك لمناقشة التقرير المعد من قبل رئيس اللجنة حول العلاقات المصرية الأمريكية فى إطار الإعداد لزيارة الكونجرس، بالإضافة لتنظيم جدول أعمال اللجنة وتحديد الأولويات فيما يتعلق بلقاء رؤساء قطاعات وزارة الخارجية.

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وأضاف الخولى، فى تصريحات صحفيه له اليوم الأحد، إن اللجنة ستناقش تداعيات الأحداث الجارية وموقف مصر إزاء الضربة العسكرية الأمريكية الموجه للشقيقة سوريا، وبحث سبل التحرك من قبل اللجنة فى إطار وقف التدخلات العسكرية على الأراضي السورية والجلوس على طاولة الحوار السياسي.