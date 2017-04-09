«دفاع البرلمان»: الجماعات الإرهابية لن تنتهي

التحرير

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قال اللواء حمدى بخيت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن حادثة تفجير كنيسة "مارجرس" بطنطا صباح اليوم فى احتفالات الأقباط، هى محاولة لضرب الوحدة الوطنية، وإستغلال تلك المناسبات لتقيب الرأى العام العالمى على مصر، من خلال وصفهم للأحدث بأن الأقلية المسيحية مضطهده.

وأضاف بخيت، فى تصريح لـ"التحرير" أن تلك الجماعات الإرهابية تركز على تشوية سمعة مصر عالميا، وتؤكد على أننا غير قادرين على تأمين السياح، مشيرًا إلى ضرورة أن تستشعر الجهات الأمنية التهديد أكثر من الوضع الحالى، ونعمل على تأمين كل دور العبادة فى المناسبات العامة بشكل كبير.

وأوضح عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن الجماعات الإرهابية لن تنتهى ولن تكف عن تلك الأفعال، ويجب أخذ الإجراءات اللازمة أكثر من ذلك لعدم تكرار تلك الأحداث ونكون على قدر كبير من الوعى تجاه ما يحدث، لافتًا إلى أن شخص واحد من هذه الجماعات يمكنه عمل كل هذا القلق فى أى وقت.

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وتابع: "الكنائس الموجودة فى الأقاليم غير مؤمنه بشكل كامل وتختلف عن تأمين الكنائس الموجودة بالمدينة".

وأشار إلى أن الخلل فى منظومة الأمن لا يمكن تحديده إلا بعد التحقيق فى الحادثة، مؤكدًا أن من يدعى علمه الكامل بمنظومة الأمن فهذا شيئ غلط وغير صحيح.