«الإصلاح والنهضة» يدين حادث انفجار كنيسة مارجرجس بطنطا

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أدان المهندس علاء مصطفى، المتحدث الرسمي بإسم حزب الإصلاح والنهضة، حادث انفجار كنيسة مارجرجس بطنطا، والذي وقع صباح اليوم الأحد، مما أسفر عن مصرع أكثر من 10 أشخاص وإصابة العشرات.

وأعرب المتحدث الرسمي بإسم حزب الإصلاح والنهضة، فى بيان له، عن خالص تعازيه للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ولأسر وأهالي الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

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وأضاف مصطفى على أن الارهاب لا يفرق بين مسلم ومسيحي، ولن يستطيع أن ينال من تماسك المصريين ولا من عزيمته، مؤكدا على أن قوة وصلابة الشعب المصري ستتصدى بكل حسم لتلك المؤامرات والمحاولات التي تحاك بالبلاد وتهدف إلى تفكيك نسيج المجتمع المصري.