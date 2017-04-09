أخبار عاجلة

شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | راغب علامة و أمير طعيمة وهند صبري | الحلقة كاملة -
غلق طريق "الخارجة أسيوط" بسبب العواصف -
توقف حركة الصيد في دمياط لسوء الأحوال الجوية -
مساء الأنوار: حالات إصابة العمود الفقري "الضهر والرقبة" للرياضيين .. د. محمد رشيد -
مساء الأنوار: اتحاد الكرة يصرف 3 مليون جنيه للحكام متأخرات -
بالصور.. عزاء شعبي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندرية -
مؤشرات أولية.. "حبيب" يقترب من خلافة "المصيلحي" في أبو كبير -
مساء الأنوار: تعافي حسني فتحي ومحمد مجدي من الإصابة -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يرد على أحمد الشناوي بخصوص احتياجه لطبيب نفسي -
مساء الأنوار: اليوم .. مؤمن زكريا يحتفل بزفافه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

«الإصلاح والنهضة» يدين حادث انفجار كنيسة مارجرجس بطنطا

Google+ Print
«الإصلاح والنهضة» يدين حادث انفجار كنيسة مارجرجس بطنطا «الإصلاح والنهضة» يدين حادث انفجار كنيسة مارجرجس بطنطا

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أدان المهندس علاء مصطفى، المتحدث الرسمي بإسم حزب الإصلاح والنهضة، حادث انفجار كنيسة مارجرجس بطنطا، والذي وقع صباح اليوم الأحد، مما أسفر عن مصرع أكثر من 10 أشخاص وإصابة العشرات.

وأعرب المتحدث الرسمي بإسم حزب الإصلاح والنهضة، فى بيان له، عن خالص تعازيه للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ولأسر وأهالي الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

شاهد أيضا

وأضاف مصطفى على أن الارهاب لا يفرق بين مسلم ومسيحي، ولن يستطيع أن ينال من تماسك المصريين ولا من عزيمته، مؤكدا على أن قوة وصلابة الشعب المصري ستتصدى بكل حسم لتلك المؤامرات والمحاولات التي تحاك بالبلاد وتهدف إلى تفكيك نسيج المجتمع المصري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. خالد الجندي: هناك حديث قدسي يعالج جميع الأمراض

بالفيديو.. خالد الجندي: هناك حديث قدسي يعالج جميع الأمراض

انهيار شقيق «انتحاري المرقسية»: «منك لله يا محمود.. الأشراف مش هيسيبوني»

انهيار شقيق «انتحاري المرقسية»: «منك لله يا محمود.. الأشراف مش هيسيبوني»

الرياح تقتلع سلوك الكهرباء في شوارع الشرقية

الرياح تقتلع سلوك الكهرباء في شوارع الشرقية

لأول مرة نساء سوهاج يتلقين العزاء في «شهداء طنطا والإسكندرية»

لأول مرة نساء سوهاج يتلقين العزاء في «شهداء طنطا والإسكندرية»