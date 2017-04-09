وزير الاتصالات يعرض الفرص الاستثمارية على الشركات العالمية في دبي

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يعقد اليوم المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عدد من اللقاءات الثنائية مع قيادات كبرى شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العالمية بدبي، من أجل عرض الفرص الاستثمارية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويشارك الوزير خلال تواجده في مدينة دبي في مؤتمر "قمة الابتكار 2017 " والذي يناقش أحدث الابداعات في الصناعة كحلول مبتكرة للمؤسسات باستخدام الاتصالات والتكنولوجيات المتقدمة.

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وتتناول جلسات المؤتمر موضوعات إنترنت الأشياء لإدارة الموارد الأساسية، وإنشاء مباني ذكية متطورة، وكيفية الاستفادة من الابتكارات الحديثة في تطوير الصناعات المختلفة.

ينظم المؤتمر شركة "شنايدر إلكتريك" العالمية ويشارك فيه المتخصصون في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية من مختلف أنحاء العالم ومنطقة الشرق الأوسط.