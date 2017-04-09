ابطال عبوة مشبوهة في اوسلو

(أ ف ب):

أعلنت الشرطة النروجية الأحد أنها ابطلت مفعول عبوة مثيرة للشبهة "تشبه قنبلة" بالقرب من وسط مدينة اوسلو، واوقفت شخصا واحدا بعد يومين على هجوم بشاحنة دهست مارة في ستوكهولم.

وقالت شرطة اوسلو في بيان أن "خبراء المتفجرات في الشرطة قاموا بتفجير موجه ليل السبت الاحد".

وتم تطويق حي جرونلاند المزدحم في العاصمة النروجية حيث عثر على العبوة، واخلاء الحانات والمطاعم فيه.

وقالت الشرطة إن العبوة كانت تتمتع بقدرة تدميرية محدودة.

وعهد بالتحقيق إلى أجهزة الأمن الداخلي. ولم تكشف أي تفاصيل على الفور.