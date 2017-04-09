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الخارجية تطلق دعوة على توتير للتضامن في مواجهة الإرهاب بعد انفجار طنطا

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الخارجية تطلق دعوة على توتير للتضامن في مواجهة الإرهاب بعد انفجار طنطا الخارجية تطلق دعوة على توتير للتضامن في مواجهة الإرهاب بعد انفجار طنطا

مصراوي Masrawy

كتبت - رنا أسامة

قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الإرهارب ضرب مُجددًا، وذلك تعليقًا على الانفجار الذي وقع صباح الأحد داخل كنيسة مارجرجس بمدينة طنطا.

وكتب أبو زيد باللغة الإنجليزية في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع تويتر، "في يوم أحد السعف ضرب الإرهاب مصر مجددا في محاولة بغيضة فاشلة ضد المصريين جميعا."

كما أطلقت الخارجية المصرية وسمًا (هاشتاج) على تويتر، في دعوة للتضامن في مواجهة الإرهاب، يحمل اسم "متحدون في أحد السعف" #united_on_PalmSunday.

وكتبت على صفحتها الرسمية على تويتر تغريدة جاء فيها: "بينما نشعر بالأسى والحزن على الخسارة المؤلمة للأرواح المصرية التي زُهِقت، فإنها ما تزال محاولة فاشلة للنيل من وحدتنا."
وقع انفجار صباح الأحد، داخل كنيسة مارجرجس بمدينة طنطا، أسفر عن سقوط 21 قتيلا وعشرات المصابين بينهم حالات حرجة.

وقال مصدر أمني رفيع المستوى، إن الانفجار وقع في تمام الساعة التاسعة وخمس دقائق صباحًا.

ورجح المصدر الذي طلب من مصراوي عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول الحديث لوسائل الإعلام، أن يكون الانفجار ناتج عن عبوة مرزوعة داخل ساحة الصلاة.

وقال النائب العام المستشار نبيل صادق، إن فريقًا من النيابة العامة انتقل إلى موقع الانفجار للمعاينة.

وأمر الرئيس عبد الفتاح بفتح مستشفيات القوات المسلحة لاستقبال مصابي الانفجار، حسمبا ذكرت قناة "أون لايف" ".

وتوجه رئيس الوزراء شريف إسماعيل ووزير الداخلية إلى مدينة طنطا لتفقد موقع الانفجار.

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مصراوي Masrawy

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