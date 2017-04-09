بالصور.. توافد المواطنين على كنيسة مارجرجس بطنطا بعد الانفجار

الغربية ـ مروة شاهين:

توافد مئات المواطنين على كنيسة مارجرجس في طنطا، اليوم الأحد، بعد تفجير انتحاري لحزام ناسف بالصفوف الأولى للمصلين، والذي أسفر عن مقتل 25 شخصا وإصابة العشرات.

وحرص المواطنون على مساعدة الأجهزة الطبية في نقل المصابين، منددين بالتفجير، الذي استهدف المسيحيين خلال صلاة أحد الشعانين.