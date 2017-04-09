أخبار عاجلة

شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | راغب علامة و أمير طعيمة وهند صبري | الحلقة كاملة -
غلق طريق "الخارجة أسيوط" بسبب العواصف -
توقف حركة الصيد في دمياط لسوء الأحوال الجوية -
مساء الأنوار: حالات إصابة العمود الفقري "الضهر والرقبة" للرياضيين .. د. محمد رشيد -
مساء الأنوار: اتحاد الكرة يصرف 3 مليون جنيه للحكام متأخرات -
بالصور.. عزاء شعبي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندرية -
مؤشرات أولية.. "حبيب" يقترب من خلافة "المصيلحي" في أبو كبير -
مساء الأنوار: تعافي حسني فتحي ومحمد مجدي من الإصابة -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يرد على أحمد الشناوي بخصوص احتياجه لطبيب نفسي -
مساء الأنوار: اليوم .. مؤمن زكريا يحتفل بزفافه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. توافد المواطنين على كنيسة مارجرجس بطنطا بعد الانفجار

Google+ Print

مصراوي Masrawy

كنيسة مارجرجس بطنطا (1)كنيسة مارجرجس بطنطا (1)

كنيسة مارجرجس بطنطا (2)كنيسة مارجرجس بطنطا (2)

كنيسة مارجرجس بطنطا (3)كنيسة مارجرجس بطنطا (3)

كنيسة مارجرجس بطنطا (4)كنيسة مارجرجس بطنطا (4)

كنيسة مارجرجس بطنطا (5)كنيسة مارجرجس بطنطا (5)

كنيسة مارجرجس بطنطا (6)كنيسة مارجرجس بطنطا (6)

كنيسة مارجرجس بطنطا (7)كنيسة مارجرجس بطنطا (7)

كنيسة مارجرجس بطنطا (8)كنيسة مارجرجس بطنطا (8)

كنيسة مارجرجس بطنطا (9)كنيسة مارجرجس بطنطا (9)

كنيسة مارجرجس بطنطا (10)كنيسة مارجرجس بطنطا (10)

الغربية ـ مروة شاهين:

توافد مئات المواطنين على كنيسة مارجرجس في طنطا، اليوم الأحد، بعد تفجير انتحاري لحزام ناسف بالصفوف الأولى للمصلين، والذي أسفر عن مقتل 25 شخصا وإصابة العشرات.

وحرص المواطنون على مساعدة الأجهزة الطبية في نقل المصابين، منددين بالتفجير، الذي استهدف المسيحيين خلال صلاة أحد الشعانين.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
غلق طريق "الخارجة أسيوط" بسبب العواصف

غلق طريق "الخارجة أسيوط" بسبب العواصف

توقف حركة الصيد في دمياط لسوء الأحوال الجوية

توقف حركة الصيد في دمياط لسوء الأحوال الجوية

بالصور.. عزاء شعبي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندرية

بالصور.. عزاء شعبي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندرية

مؤشرات أولية.. "حبيب" يقترب من خلافة "المصيلحي" في أبو كبير

مؤشرات أولية.. "حبيب" يقترب من خلافة "المصيلحي" في أبو كبير