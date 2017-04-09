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محافظ الغربية: الأمن شغال.. والإرهاب يختار أماكن ذات تواجد أمني قليل

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محافظ الغربية: الأمن شغال.. والإرهاب يختار أماكن ذات تواجد أمني قليل محافظ الغربية: الأمن شغال.. والإرهاب يختار أماكن ذات تواجد أمني قليل

مصراوي Masrawy

أحمد ضيف صقر محافظ الغربية

القاهرة- مصراوي:

قال اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية إن قوات الأمن تقوم بواجبها في مطاردة الإرهابيين، إلا أن الإرهابيين يختارون أماكن ذات تواجد أمني غير مكثف لاستهداف المواطنين.
كان تفجير إرهابي ضرب كنيسة مار جرجس بطنطاـ، صباح اليوم، خلال احتفالات "أحد السعف"، وأدى لاستشهاد 21 مواطنا وإصابة أكثر من 40.
وأضاف صقر خلال تصريحات لقناة "أكسترا نيوز" صباح اليوم، الأحد، أن الشرطة تمشط جميع الأماكن المحيطة بمكان التفجير.
وناشد محافظ الغربية المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة الأمنية لسرعة الوصول للجناة مرتكبي حادث تفجير الكنيسة.

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