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خلال أسبوع واحد... تحرير 237 مخالفة تموينية بسوهاج

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خلال أسبوع واحد... تحرير 237 مخالفة تموينية بسوهاج خلال أسبوع واحد... تحرير 237 مخالفة تموينية بسوهاج

مصراوي Masrawy

أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد:
أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اليوم الأحد، عن قيام مديرية بالتعاون مع إدارة مباحث التموين وإدارة مباحث قطاع الجنوب بعدة حملات تموينية مكثفة خلال الأسبوع الماضي بنطاق المحافظة، وذلك لإحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول السلع بالأسواق ومكافحة الجرائم التموينية، والتأكد من سلامة المواد الغذائية المعروضة بالأسواق وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي حفاظًا على صحة المواطنين.

وأوضح المحافظ أن تلك الحملات أسفرت عن تحرير 177 مخالفة في مجال المخابز، و54 محضر جنحة في مجال الأسواق والمواد البترولية، و6 محاضر لأصحاب مستودعات دقيق لوجود تلاعب في كميات الدقيق المنصرفة، والاستيلاء على كميات من الدقيق البلدي المدعم تصل إلى 112 طنًا تقريبًا.

وأضاف أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد تلك المخالفات والعرض على النيابة المختصة، مشددًا على رؤساء الوحدات المحلية ومديرية التموين والصحة، بضرورة المتابعة المستمرة وتكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق.

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