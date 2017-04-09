بالصور.. ميناء الإسكندرية يستقبل 2366 سائحًا

الإسكندرية – محمد عامر:

استقبل ميناء الإسكندرية، اليوم الأحد، السفينة السياحية المالطية "مين شيف 3" على متنها 2366 سائحًا من مختلف الجنسيات، قادمة من البحر الأحمر، وسط أجواء احتفالية بالمزمار والطبل البلدي والفنون الشعبية.

ومن جانبه، قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية: "إن الباخرة السياحية "مين شيف 3" تعدّ من أكبر السفن السياحية في العالم، لافتًا إلى أن السفينة يبلغ طولها 962 قدمًا، وغاطسها 27 قدمًا، ويتكون طاقم الخدمة عليها من 1015 فردًا.

وأشار "الغندور" إلى أن هيئة ميناء الإسكندرية، أعدّت برنامجًا حافلاً لأفراد الفوج يبدأ باستقبالهم بفرقة الفنون الشعبية قبل أن يقوموا بزيارة المعالم الأثرية والحضارية والأسواق التجارية بمدينتي القاهرة والإسكندرية.