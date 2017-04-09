الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 31 مواطنا من الضفة الغربية غالبيتهم من القدس

رام الله – (أ ش أ):

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، 31 مواطنا من الضفة الغربية، كان غالبيتهم من القدس.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني، في بيان له، أن 23 مواطنا اعتقلوا من القدس، أفرج عن غالبيتهم بعد قرارات بإبعادهم عن الأقصى لمدد متفاوتة.

ومن محافظة الخليل، اعتقل الاحتلال سبعة مواطنين وهم: وائل قفيشة، رفعت الشرباتي، شادي ادريس، مصعب أبو تركي، إضافة إلى زياد محمد بحر (23 عاما)، وصبري إبراهيم عوض (21 عاما)، ورمزي أحمد عليان (28 عاما)، من بلدة بيت أمر. فيما جرى اعتقال مواطن من محافظة بيت لحم وهو محمد وليد السقا.

وذكر نادي الأسير، أن (15) مواطنا جرى اعتقالهم خلال اليومين الماضيين.