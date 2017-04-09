مقتل تسعة شرطيين أفغان في اعتداء

(أ ف ب):

قُتل تسعة شرطيين أفغان وأصيب أربعة بجروح في انفجار قنبلة يدوية الصنع لدى عبور قافلتهم بشمال أفغانستان، على ما أعلن مسؤولون أفغان الأحد.

وانفجرت العبوة السبت حين دخلت الشرطة معقلا سابقا لحركة طالبان استعادته القوات الأفغانية مؤخرا في في منطقة شمتال بولاية بلخ، بعد عملية جرت بقيادة حاكم الولاية عطا محمد نور.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، لكنه يتزامن مع تدهور جديد للوضع في هذا البلد، فيما يتوقع أن تعلن حركة طالبان قريبا بدء هجومها السنوي في فصل الربيع.

وقال المتحدث باسم الشرطة المحلية شير جان دوراني لوكالة فرانس برس إن "كل الضحايا نقلوا إلى مستشفى مزار الشريف".

وأكد مدير مستشفى مزار الشريف المدني نور محمد فايز حصيلة تسعة قتلى وأربعة جرحى.

ومن المتوقع أن يكون الربيع هذه السنة على قدر خاص من العنف في أفغانستان، ولا سيما بعد فشل عدة محاولات قامت بها الحكومة لبدء مفاوضات سلام مع الحركة.