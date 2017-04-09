أخبار عاجلة

شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | راغب علامة و أمير طعيمة وهند صبري | الحلقة كاملة -
غلق طريق "الخارجة أسيوط" بسبب العواصف -
توقف حركة الصيد في دمياط لسوء الأحوال الجوية -
مساء الأنوار: حالات إصابة العمود الفقري "الضهر والرقبة" للرياضيين .. د. محمد رشيد -
مساء الأنوار: اتحاد الكرة يصرف 3 مليون جنيه للحكام متأخرات -
بالصور.. عزاء شعبي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندرية -
مؤشرات أولية.. "حبيب" يقترب من خلافة "المصيلحي" في أبو كبير -
مساء الأنوار: تعافي حسني فتحي ومحمد مجدي من الإصابة -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يرد على أحمد الشناوي بخصوص احتياجه لطبيب نفسي -
مساء الأنوار: اليوم .. مؤمن زكريا يحتفل بزفافه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

مقتل تسعة شرطيين أفغان في اعتداء

Google+ Print
مقتل تسعة شرطيين أفغان في اعتداء مقتل تسعة شرطيين أفغان في اعتداء

مصراوي Masrawy

وصول عناصر من الشرطة الافغانية الى موقع هجوم في كا

(أ ف ب): 

قُتل تسعة شرطيين أفغان وأصيب أربعة بجروح في انفجار قنبلة يدوية الصنع لدى عبور قافلتهم بشمال أفغانستان، على ما أعلن مسؤولون أفغان الأحد.

وانفجرت العبوة السبت حين دخلت الشرطة معقلا سابقا لحركة طالبان استعادته القوات الأفغانية مؤخرا في في منطقة شمتال بولاية بلخ، بعد عملية جرت بقيادة حاكم الولاية عطا محمد نور.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، لكنه يتزامن مع تدهور جديد للوضع في هذا البلد، فيما يتوقع أن تعلن حركة طالبان قريبا بدء هجومها السنوي في فصل الربيع.

وقال المتحدث باسم الشرطة المحلية شير جان دوراني لوكالة فرانس برس إن "كل الضحايا نقلوا إلى مستشفى مزار الشريف".

وأكد مدير مستشفى مزار الشريف المدني نور محمد فايز حصيلة تسعة قتلى وأربعة جرحى.

ومن المتوقع أن يكون الربيع هذه السنة على قدر خاص من العنف في أفغانستان، ولا سيما بعد فشل عدة محاولات قامت بها لبدء مفاوضات سلام مع الحركة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية»

«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية»

الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي

الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي

خبراء: نحتاج فورًا لـ«العدالة الناجزة».. والحكومة: معندناش مكان للمحاكمات

خبراء: نحتاج فورًا لـ«العدالة الناجزة».. والحكومة: معندناش مكان للمحاكمات

الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو

الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو