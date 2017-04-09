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قرار عاجل من الرئيس السيسي بعد حادث انفجار كنيسة مارجرجس

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قرار عاجل من الرئيس السيسي بعد حادث انفجار كنيسة مارجرجس قرار عاجل من الرئيس السيسي بعد حادث انفجار كنيسة مارجرجس

أمر الرئيس عبد الفتاح ، بفتح مستشفيات القوات المسلحة لاستقبال مصابي حادث الانفجار بكنيسة مارجرجس ، حسبما أفاد نبأ عاجل بثته غرفة أخبار "اكسترا نيوز"

 
كان انفجارا قد وقع، اليوم، الأحد، داخل كنيسة مارجرجس بطنطا، بمحافظة الغربية، بالتزامن مع إقامة قداس عيد القيامة.
 
وقال مصدر أمني لـ اكسترا نيوز" أن تم وضع عبوة شديدة الانفجار في الصف الأول بقاعة الصلاة داخل كنيسة مارجرجس بطنطا بمحافظة الغربية.
 
وخلف الانفجار بحسب تصريح سكرتير عام محافظة الغربية 13 حالة وفاة و31 مصابا حتى الآن.

الرئيس السيسي يأمر بفتح مستشفيات القوات المسلحة لاستقبال مصابي حادث انفجار كنيسة مارجرجس

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