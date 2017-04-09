21 قتيلاً وعشرات الجرحى بانفجار داخل كنيسة في طنطا

شيماء مصطفى

قتل 21 شخصاً على الأقل وأصيب العشرات، بانفجار داخل كنيسة #مار_جرجس في مدينة طنطا شمال #القاهرة، قبل ظهر الأحد.

ومن المتوقع أن يرتفع عدد قتلى انفجار كنيسة طنطا، لتزامنه مع أحد الشعانين، وهي مناسبة دينية يكون فيها المكان مكتظاً.

وأفاد مصدر أمني نقلت عنه قناة "الحدث" أن عبوة ناسفة تحت مقعد في #كنيسة_طنطا سببت الانفجار.

ويأتي الانفجار قبل أيام من زيارة سيقوم بها بابا الفاتيكان، فرنسيس، لمصر في 28 و29 نيسان/أبريل الجاري.

وقال مصدر أمني لـ"العربية.نت" إن عدة انفجارات متتالية وقعت في كنيسة مار جرجس بشارع علي مبارك بطنطا، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، فيما فرضت القوات طوقاً أمنياً حول المنطقة للبحث عن قنابل أخرى محتملة، ولتمشيط المكان بحثاً عن الجناة.

وأضاف أن الانفجارات وقعت إثر زرع عبوات ناسفة لاستهداف المسيحيين خلال توافدهم لصلاة الأحد، والاحتفال بعيد السعف (الشعانين)، فيما تم استدعاء قوات المفرقعات لتفكيك أي عبوات أخرى قد تكون موجودة في المكان.

وعززت أجهزة الأمن من قواتها حول الكنيسة والكنائس الأخرى، كما وجهت بتكثيف دوريات الانتشار السريع ووحدات قتالية للتعامل الفوري ومواجهة أي أعمال شغب حول الكنائس.



بدوره، قال اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، إن العدد الفعلي للضحايا لم يتم حصره حتى الآن، مؤكداً أن بعض المصابين حالتهم حرجة.

وأضاف في تصريحات لـ"العربية.نت" أنه انتقل لموقع الحادث فور علمه بوقوع الانفجار وأشرف على نقل الضحايا والمصابين إلى مستشفى المنشاوي والمستشفى الجامعي، مؤكداً أن الأهالي توافدوا على المستشفيات للتبرع بالدم، كما توافدوا على الكنيسة للمساعدة في نقل المصابين.

لكن وكيل #وزارة_الصحة_المصرية في محافظة الغربية، وعاصمتها طنطا، أفاد أن عدد الضحايا بلغ 21 قتيلاً و25 جريحاً، مؤكداً أنه تم نقل المصابين للمستشفيات الجامعية والعامة بطنطا.

المصدر : قناة العربية Al Arabiya

شبكةعيونالإخبارية

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