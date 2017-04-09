ضبط 340 طن سلع تموينية مهرّبة بالفيوم

الفيوم - حسين فتحي:

شنت مباحث التموين بالفيوم برئاسة العقيد محمد إلهامي، رئيس مباحث التموين بالمحافظة، تحت إشراف اللواء خالد شلبي، مدير الأمن، اليوم الأحد، عدة حملات تموينية مكبرة بدائرة المحافظة، أسفرت عن تحرير ألف و514 محضرًا، وبلغ إجمالي المضبوطات المتحفظ عليها تحت إذن وتصرف النيابة العامة 340 طنًا و86 كيلو، وتنفيذ

494 حكمًا بإجمالي مبالغ تم تحصيلها 35 ألف 553 جنيهًا.

وشملت المحاضر المحررة 33 محضراً في مجال الإتجار في قطاع السلع التموينية المدعمة، وبلغ إجمالي المضبوطات أكثر من 29 طنًا، وتحرير 33 مخالفة لتجميع الدقيق البلدي المدعم، وإجمالي المضبوطات 103 أطنان، كما ضبطت 773 أسطوانة بوتاجاز مهربة، و5,5 طن أسمدة زراعية مدعمة، و5 آلاف و140 لتر بنزين 80 مدعم، و7 آلاف و776 لتر سولار قبل بيعها في السوق السوداء.

كما حُررت 7 محاضر في مجال الغش التجاري، وبلغ إجمالي المضبوطات 27 طنًا، و135 محضرًا في مجال السلع مجهولة المصدر وبلغ إجمالي المضبوطات أكثر من 120 طنًا، و13 محضرًا في مجال السلع منتهية الصلاحية، وبلغت المضبوطات 2 طن تشمل لحومًا فاسدة وسلعًا غذائية وعبوات أدوية بيطرية، كما حُرر 201 محضر لإدارة نشاط بدون ترخيص، و28 محضرًا للذبح خارج المجازر الحكومية، وتحرير697 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار و328 محضرًا لعدم وجود شهادات صحية، وضبط 212 شمروخًا و12 ألف صاروخ متنوع الأشكال والأحجام لألعاب نارية محظور تداولها، وتحرير محضر لمخالفة قرار المحافظ بحظر نقل البتلو خارج المحافظة، حيث ضُبط 8 عجول صغيرة قبل نقلها خارج المحافظة.

وأكد الدكتور جمال سامي، محافظ الفيوم، في تصريحات صحفية له اليوم، استمرار الحملات التموينية بكافة قرى ومراكز المحافظة للتأكد من جودة وسلامة المعروض من السلع الغذائية ومطابقتها للاشتراطات الصحية، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع المتلاعبين بقوت الشعب ومحتكري السلع الغذائية التي جرى بيعها في السوق السوداء.