محافظ الغربية: نناشد المواطنين بإبلاغنا بأي اشتباهات عقب الحادث

القاهرة- مصراوي:

ناشد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة الأمنية لسرعة الوصول للجناة مرتكبي حادث تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا، والذي أسفر عن وفاة 20 مواطنا وإصابة 40 آخرين.

وأضاف صقر، في تصريحات لقناة "أكسترا نيوز" صباح اليوم، الأحد، إن الشرطة تحتاج دعم المصريين، موضحا أنه في حال اشتباه أي مواطن في جسم غريب أو أشخاص يبلغ الجهات المعنية على الفور.

كان تفجير إرهابي ضرب كنيسة مار جرجس بطنطاـ، صباح اليوم، خلال احتفالات "أحد السعف"، الأمر الذي خلف 20 قتيلا وأكثر من 40 مصابا.