رئيس الوزراء يندد بتفجير كنيسة طنطا: مصر كلها عازمة على إنهاء الإرهاب

القاهرة- مصراوي:

ندد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، بحادث تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا، والذي أسفر عن استشهاد 22 مواطنا وإصابة أكثر من 40 آخرين.

وقال إسماعيل في تصريحات لـ" أون تي في لايف": تفجير الكنيسة حادث إرهابي أثيم، ونحن عازمون ومصر كلها عازمة على إنهاء الأعمال الإرهابية.

كان تفجير إرهابي ضرب كنيسة مار جرجس بطنطاـ، صباح اليوم، خلال احتفالات "أحد السعف"، وتمشط قوات الأمن حاليا محيط الكنيسة خشية وجود متفجرات أخرى.