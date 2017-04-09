عاجل .. شاهد بالفيديو لحظة وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا منذ قليل .. وأول إجراء من الرئيس السيسي ..وعدد الضحايا

شيماء مصطفى

أكد مصدر أمني رفيع المستوي، انفجار قنبلة منذ قليل، في محيط كنيسة مار جرجس بطنطا دون أي مقدمات لهذا العمل الإرهابي الغاشم، الذي يستهدف من النيل من الوحدة المصرية ومن عزيمة وإرادة المصريين، وأشار المصدر الأمني أنه لم يتم تصنيف القنبلة حتى الآن.

وأضاف المصدر الأمني في تصريحات صحفية له صباح اليوم الأحد، أنه على الفور عقب تلقي أنباء عن الانفجار تم نقل فرثة من قوات الحماية المدنية وفرقة من خبراء المفرقعات إلى المنطقة الانفجار، مشيرا إلى أنه يتم إجراء في الوقت الحالي تمشيط كامل للمنطقة للتأكد من خلوها من أي متفجرات أخري.

كما أوضح المصدر الأمني أنه انتحاري قام بتفجير عبوة ناسفة اخل الكنيسة صباح اليوم وبالتزامن مع احتفالات الأقباط بأحد السعف، لافتا إلى أن تم إرسال قوة أمنية إلى مكان الانفجار وتم فرضت قوات الأمن كردون أمني، موضحا أنه تم البدء في كشف ملابسات العمل الإرهابي … وسنوافيكم بالتفاصيل والمستجدات،،،

وأوضحت محافظ الغربية من قليل، أن الانفجار الذي استهدف كنيسة مارجرجس بطنطا أسفر عن مصرع 15 أشخاص وإصابة 45، لافتا إلى أن هذه الأعداد مجرد أعداد أولية، وأنه جاري تمشيط المنطقة للمعرفة وجود ضحايا آخرين من عدمه.

ومن جانبه أعلنت رئاسة الوزراء عن متابعة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطورات الحادث الإرهابي الغاشم لانفجار كنيسة مار جرجس، كما أكدت أن الرئيس قد لأصدر قرار رسمي بفتح المستشفيات القوات المسلحة، لاستقبال مصابي حادث انفجار كنيسة مارجرجس

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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