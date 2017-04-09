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بالعناوين والأرقام- مراكز وبنوك نقل الدم في الغربية

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مصراوي Masrawy

مراكز-انقل-الدم-في-الغربيةمراكز-انقل-الدم-في-الغربية

مراكز-نقل-الدممراكز-نقل-الدم

نقل-الدمنقل-الدم

كتبت- ميرا ماهر

بعد أحداث تفجير كنيسة مارجرجس في الغربية، والتي وصل عدد ضحاياها إلى 21 قتيلاً و 45 مصاباً، نقدم لكم أكبر مراكز وبنوك نقل الدم في الغربية:

مراكز نقل الدم في طنطا:

العنوان:كورنيش النيل بجوار مركز الأورام.

تليفون:0100008336-0104499698-0862339241-0862339244

 

المركز الإقليمى لخدمات نقل الدم في طنطا" R.B.T.C":

العنوان: امتداد ش حافظ وهبى - سيجر, بجوار هيئة الابنية التعليمية.

تليفون:0403509575 - 0403511554

 

بنك الدم بفرع المحله الكبرى: 

تليفون: 01286967618 -2381593

 

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