بالعناوين والأرقام- مراكز وبنوك نقل الدم في الغربية

كتبت- ميرا ماهر

بعد أحداث تفجير كنيسة مارجرجس في الغربية، والتي وصل عدد ضحاياها إلى 21 قتيلاً و 45 مصاباً، نقدم لكم أكبر مراكز وبنوك نقل الدم في الغربية:

مراكز نقل الدم في طنطا:

العنوان:كورنيش النيل بجوار مركز الأورام.

تليفون:0100008336-0104499698-0862339241-0862339244

المركز الإقليمى لخدمات نقل الدم في طنطا" R.B.T.C":

العنوان: امتداد ش حافظ وهبى - سيجر, بجوار هيئة الابنية التعليمية.

تليفون:0403509575 - 0403511554

بنك الدم بفرع المحله الكبرى:

تليفون: 01286967618 -2381593