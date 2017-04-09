بالعناوين والأرقام- مراكز وبنوك نقل الدم في الغربية
مراكز-انقل-الدم-في-الغربية
مراكز-نقل-الدم
نقل-الدم
كتبت- ميرا ماهر
بعد أحداث تفجير كنيسة مارجرجس في الغربية، والتي وصل عدد ضحاياها إلى 21 قتيلاً و 45 مصاباً، نقدم لكم أكبر مراكز وبنوك نقل الدم في الغربية:
مراكز نقل الدم في طنطا:
العنوان:كورنيش النيل بجوار مركز الأورام.
تليفون:0100008336-0104499698-0862339241-0862339244
المركز الإقليمى لخدمات نقل الدم في طنطا" R.B.T.C":
العنوان: امتداد ش حافظ وهبى - سيجر, بجوار هيئة الابنية التعليمية.
تليفون:0403509575 - 0403511554
بنك الدم بفرع المحله الكبرى:
تليفون: 01286967618 -2381593
اشترك في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة لتتعرف أكثر على " عالم المرأة"إضغط هنا