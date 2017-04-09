«أليانز أرينا» فزاعة أنشيلوتي لتدمير الخصوم.. وهيجواين يدخل تاريخ اليوفي

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

شهدت الساحرة المستديرة في الآونة الأخيرة تطورًا هائلآ في الجانب الرقمي والإحصائي، أضفى جمالآ ورونقًا بدوره على شغف وتعلق الجماهير بكرة القدم، ومع ظهور العديد من المواقع المتخصصة في مجال الإحصائيات مثل "أوبتا" و"سكواكا" سنستعراض أبرزها وفقا للأحداث الرياضية اليومية في السطور التالية كالأتي:-

1- سجل ديلي ألي أهداف (16) أكثر من أي لاعب آخر عمره أقل من 21 سنة في الدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى هذا الموسم، كما أنه اشترك بـ14 هدفًا في 13 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" في عام 2017 (سجل 10 وصنع 4)، علاوة على أنه اشترك بأهداف في البريميرليج قبل بلوغه الـ21 سنة (40) مثلما فعل لامبارد (15) وجيرارد (13) وبيكهام (12) معاً.

2- ريال مدريد سجل في 42 مباراة متتالية في الليجا، أفضل أرقامه على الإطلاق في البطولة، كما أنه لم يخسر في 7 مباريات تنافسية ضد أتلتيكو مدريد (فاز 1 وتعادل 3) وضد برشلونة (فاز 2 وتعادل 1) مع كازيميرو بالملعب.

3- توتنهام هوتسبير هو الفريق الوحيد الذي يملك 3 لاعبين سجلوا +10 أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"هذا الموسم (19) هاري كين، (16) ديلي ألي، (11) سون، كما أن هؤلاء سجلوا أهداف في البريميرليج هذا الموسم (46) أكثر من كل لاعبي مانشستر يونايتد (43).

4- بنجامين ودبيرن (17 سنة 175 يومًا) هو ثالث أصغر لاعب يشارك كأساسي في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" مع ليفربول، بعد جوردان إيبي ومايكل أوين.

5- مانشستر سيتي ثاني فريق من البريميرليج يسجل +100 هدف في كل البطولات هذا الموسم، بعد آرسنال (101)، كما أن الفريق حصل على 5 أهداف بالخطأ من الخصم أكثر من أي فريق آخر، علاوة على أنه أصبح ثامن فريق يفوز في 200 مباراة على أرضه في عهد البريميرليج.

6- توتنهام لم يخسر في 16 مباراة متتالية على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" (فاز 14 وتعادل 2)، أفضل أرقامه منذ مايو 2011 (17 مباراة)، كما أن الفريق فاز في 11 مباراة متتالية على أرضه في موسم واحد من الدرجة الممتازة للمرة الثانية في تاريخه، بعد ديسمبر 1921/إبريل 1922.

7- ليفربول حافظ على نظفة شباكه مرة واحدة فقط في آخر 14 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، كما أن الفريق فاز 5 مباريات بعد أن تلقى فيها الهدف الأول أكثر من أي فريق آخر، علاوة على أن ليفربول قلب تأخره بالنتيجة ليحصد 18 نقطة أكثر من أي فريق آخر.

شاهد أيضا

8- الفرنسي زين الدين زيدان، خاض الآن 50 مباراة كمدرب لريال مدريد في الليجا ( 39 فوزًا.. 8 تعادل.. 3 هزائم.. 142 هدفًا له.. 47 هدفًا عليه.. 78% نسبة الفوز).

9- ريال مدريد لم يفوز في آخر 4 مباريات على أرضه في الليجا ضد أتلتيكو مدريد (تعادل 1 وخسر 3) أسوأ أرقامه ضدهم فقط ضد برشلونة (5، 1969-74) وفالنسيا (6، 1942-48) حقق رقم أسوأ.

10- تشيلسي فشل بالحفاظ على نظافة شباكه في 9 مباريات متتالية في موسم من البريميرليج لأول مرة منذ 2011/12 مع أندريه فيلاس بواس، كما أن الفريق سجل 13 هدفًا من الركلات الحرة المباشرة منذ 2012/13، أكثر من أي فريق آخر، علاوة على أن البلوز سجلوا أهدافًا من خارج منطقة الجزاء (11) أكثر من أي فريق آخر.

11- جانلويجي بوفون (616 مباراة) تجاوز خافيير زانيتي (615) ليصبح ثاني أكثر لاعب مشاركة في تاريخ الدوري الإيطالي "الكالتشيو"، بعد باولو مالديني (647)، كما أن جونزالو هيجواين هو أول لاعب يسجل 21 هدفًا في موسمه الأول مع يوفنتوس في الكالتشيو منذ جون تشارلز (28) وعمر سيفوري (22) في 1957/58.

12- نيمار هو أول لاعب من برشلونة يتلقى بطاقة حمراء منذ خافيير ماسكيرانو ضد إيبار في أكتوبر 2015 (منذ 45 مباراة)، علاوة على أن الدولي البرازيلي تلقى بطاقة حمراء للمرة الأولى في مسيرته في الليجا.

13- بايرن ميونخ لم يخسر في 21 مباراة على أرضه "أليانز أرينا" مع كارلو أنشلوتي (ربح 18 وتعادل 3)، وسجل فيها 70 هدفًا.

14- تشيلسي حصد 36 نقطة خارج ملعبه في البريميرليج هذا الموسم، فقط في 2004/05 حصد أكثر بعد 16 مباراة خارج أرضه (41)، كما أن الفريق حصد 75 نقطة حتى الآن بينما مانشستر يونايتد حقق اللقب في موسم 1996/97 برصيد 75 نقطة.